Roma, anziana spintonata e rapinata: arrestati due romeni (Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno puntato la loro preda e l’hanno seguita. Con uno schema ben preciso ed evidentemente predefinito si sono a un certo punto divisi: uno a fare da palo, l’altro ad agire in prima persona. In pochi secondi ha affiancato la donna, la spinta contro un’auto in sosta e le ha strappato la collana che portava Imolaoggi.it - Roma, anziana spintonata e rapinata: arrestati due romeni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Hanno puntato la loro preda e l’hanno seguita. Con uno schema ben preciso ed evidentemente predefinito si sono a un certo punto divisi: uno a fare da palo, l’altro ad agire in prima persona. In pochi secondi ha affiancato la donna, la spinta contro un’auto in sosta e le ha strappato la collana che portava

