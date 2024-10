Rom-Inter, niente rosso a Cristante? Caicedo sbotta: "Dov'è il Var? Uguale a Romagnoli ieri" (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel corso di Roma-Inter impazzano le polemiche per una decisione che ha lasciato perplessi, da parte dell`arbitro Massa: protagonista Thuram Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Nel corso di Roma-impazzano le polemiche per una decisione che ha lasciato perplessi, da parte dell`arbitro Massa: protagonista Thuram

Vieri : «L’Inter è la più forte del Campionato - ma c’è sempre questo inconveniente» - Le parole di Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter, intervistato dal canale Youtube di Gianluca Rossi sui nerazzurri e il Campionato Intervistato sul canale Youtube di Gianluca Rossi, l’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, ha parlato cosi: GIOCARE AL 100% POCHE VOLTE CON L’INTER- «Prima le legnate le prendevamo, ora non si può più toccare nessuno col VAR: era difficile giocare ogni tre ... (Calcionews24.com)

Infortunio Asllani - niente Roma Inter : ecco quando può rientrare - La notizia di giornata è sicuramente il forfait confermato per Kristjan Asllani in vista di Roma-Inter. Ovvero l’impossibilità per Kristjan Asllani di partire con la squadra in direzione della capitale, dove domani si terrà Roma-Inter. Ecco quante gare potrebbe saltare il centrocampista TEMPI DI RECUPERO – Se da una parte la notizia è certamente poco piacevole proprio vista la situazione del ... (Inter-news.it)

Niente sicurezza in aeroporto durante la notte - scatta la multa. L'intero perimetro dello scalo rimaneva scoperto - FALCONARA - L’aeroporto di Falconara Marittima è stato multato per gravi carenze nei servizi di sicurezza notturna. Un'ispezione della Polizia amministrativa, condotta nei mesi scorsi nell'ambito dei controlli per il G7 Salute, ha rivelato che lo scalo era privo di sorveglianza dalle 19:00 alle... (Anconatoday.it)