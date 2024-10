Only Murders in the Building, Steve Martin criptico sulla presunta relazione tra Martin Short e Meryl Streep (Di domenica 20 ottobre 2024) La star della serie Star di Disney+ ha pubblicato una foto che alimenta le chiacchiere intorno alle due co-star. Steve Martin è intervenuto direttamente sui rumor che riguardano gli amici e colleghi Martin Short e Meryl Streep, che secondo il gossip che dura ormai da parecchi mesi, starebbero vivendo una relazione sentimentale. La star de Il padre della sposa ha condiviso sul proprio account social una foto tratta dalla rivista Glamour, che lo ritrae insieme a Short e Streep, coprendo il proprio viso con il simbolo rosso di 'proibito', come molti utenti hanno interpretato come un riferimento al fatto di essere il terzo incomodo nello scatto. presunta storia Il comico non ha aggiunto didascalie al post, lasciando l'interpretazione dell'immagine Movieplayer.it - Only Murders in the Building, Steve Martin criptico sulla presunta relazione tra Martin Short e Meryl Streep Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La star della serie Star di Disney+ ha pubblicato una foto che alimenta le chiacchiere intorno alle due co-star.è intervenuto direttamente sui rumor che riguardano gli amici e colleghi, che secondo il gossip che dura ormai da parecchi mesi, starebbero vivendo unasentimentale. La star de Il padre della sposa ha condiviso sul proprio account social una foto tratta dalla rivista Glamour, che lo ritrae insieme a, coprendo il proprio viso con il simbolo rosso di 'proibito', come molti utenti hanno interpretato come un riferimento al fatto di essere il terzo incomodo nello scatto.storia Il comico non ha aggiunto didascalie al post, lasciando l'interpretazione dell'immagine

