Notte di furti e rapine a Milano: calci e pugni per rubare collane d’oro e telefoni (Di domenica 20 ottobre 2024) Tre rapine una dopo l’altra, tutte a Milano nella Notte fra sabato e domenica 20 ottobre. Portate via collanine d’oro, telefoni e anche un monopattino. Su tutti i casi sta indagando la polizia, come riferito da via Fatebenefratelli.La prima è stata commessa poco prima delle 11 in San Babila Milanotoday.it - Notte di furti e rapine a Milano: calci e pugni per rubare collane d’oro e telefoni Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Treuna dopo l’altra, tutte anellafra sabato e domenica 20 ottobre. Portate via collaninee anche un monopattino. Su tutti i casi sta indagando la polizia, come riferito da via Fatebenefratelli.La prima è stata commessa poco prima delle 11 in San Babila

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte di rapine a Milano : calci e pugni per rubare collane e smartphone - Più tardi nella notte in via Farini, ci sono state due rapine nello stesso fast food: alle 3 un ventenne giapponese è stato rapinato di cellulare e go pro, alle 4. Le vittime hanno raccontato agli agenti di essere stati avvicinati da un gruppo di nordafricani che li ha presi a calci e pugni, tanto che uno dei rapinati è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli . (Ilgiorno.it)

Rapine ai danni di passanti nella notte : tre arresti a Milano - A fermare l'egiziano è stata la polizia che lo ha arrestato per rapina impropria aggravata. Una rapina simile è accaduta intorno all'una in piazza XXIV Maggio, accanto alla Darsena, nella zona dei Navigli. Una pattuglia del commissariato Ticinese che stava passando è stata fermata dal rapinato e ha bloccato uno dei cinque, un marocchino di 19 anni con precedenti, è stato denunciato per rapina ... (Ilgiorno.it)

Tre rapine violente nella notte tra Villaricca - Marano e Melito : caccia a banda di ladri - La prima in […]. I tre colpi, messi a segno tra Villaricca, Marano e Melito con modus operandi simili, in rapida successione l’uno dall’altro, potrebbero essere opera della stessa banda di ladri. I carabinieri della compagnia di Marano, in provincia di Napoli, sono intervenuti nella tarda serata di ieri per tre rapine commesse in rapida successione. (2anews.it)