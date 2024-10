Milan, Costacurta asfalta Leao: poi l’improvvido paragone tra Fofana e Gattuso (Di domenica 20 ottobre 2024) Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi sul solito Rafael Leao Pianetamilan.it - Milan, Costacurta asfalta Leao: poi l’improvvido paragone tra Fofana e Gattuso Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Alessandro, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul, soffermandosi sul solito Rafael

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Costacurta durissimo : “Leao che talento ha? Non è tra i primi 100 al mondo” - Alessandro Costacurta, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi sul solito Rafael Leao. (Pianetamilan.it)

Milan - Costacurta contro Leao : "Che talento ha? Ok velocità e potenza - ma tiri - assist e leadership?" - Dopo la vittoria sofferta del Milan sull`Udinese, le attenzioni si sono spostate tutte su Rafael Leao, che è rimasto in panchina per 90 minuti.... (Calciomercato.com)

Milan - Costacurta : "Leao che talento ha? Ok velocità e potenza - ma tiri - assist e leadeship? E su Fofana..." - Dopo la vittoria sofferta del Milan sull`Udinese, le attenzioni si sono spostate tutte su Rafael Leao, che è rimasto in panchina per 90 minuti.... (Calciomercato.com)