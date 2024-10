Maltempo in Emilia-Romagna, alluvioni a Bologna, Ravenna e Modena (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Italia è ancora stretta nella morsa del Maltempo. La perturbazione proveniente dall’Atlantico sta portando con sé piogge intense e forti temporali da Nord a Sud. Un’allerta rossa per rischio idraulico è stata diramata in Emilia-Romagna; arancione su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni più intense nelle Marche, in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Esondazioni in diverse zone di Bologna “A Bologna sono in corso allagamenti ed esondazioni in diverse zone della città”. A comunicarlo è il sindaco, Matteo Lepore, attraverso la sua pagina Facebook. Lapresse.it - Maltempo in Emilia-Romagna, alluvioni a Bologna, Ravenna e Modena Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Italia è ancora stretta nella morsa del. La perturbazione proveniente dall’Atlantico sta portando con sé piogge intense e forti temporali da Nord a Sud. Un’allerta rossa per rischio idraulico è stata diramata in; arancione su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull’intero territorio di Calabria e Sicilia. Valutata inoltre l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia. Le precipitazioni più intense nelle Marche, in, Lombardia e Veneto. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Esondazioni in diverse zone di“Asono in corso allagamenti ed esondazioni in diverse zone della città”. A comunicarlo è il sindaco, Matteo Lepore, attraverso la sua pagina Facebook.

