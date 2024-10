Maltempo, frana a Borghetto Vara: chiusa l’Aurelia (Di domenica 20 ottobre 2024) Borghetto Vara (La Spezia), 20 ottobre 2024 – A causa di una frana, è chiusa al traffico, in direzione del confine francese, la strada statale 1 «Via Aurelia» al chilometro 435,500, all'altezza di Borghetto di Vara (La Spezia). frana a Borghetto Vara (La Spezia), chiusa l'Aurelia. Le foto Lo rende noto l'Anas. Si tratta di una delle conseguenze dell’ondata di Maltempo. Lanazione.it - Maltempo, frana a Borghetto Vara: chiusa l’Aurelia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(La Spezia), 20 ottobre 2024 – A causa di una, èal traffico, in direzione del confine francese, la strada statale 1 «Via Aurelia» al chilometro 435,500, all'altezza didi(La Spezia).(La Spezia),l'Aurelia. Le foto Lo rende noto l'Anas. Si tratta di una delle conseguenze dell’ondata di

