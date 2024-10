Oasport.it - LIVE Veneto Classic 2024 in DIRETTA: 6 in fuga con quasi 2? di vantaggio

(Di domenica 20 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.18 Ricordiamo i nomi dei 6 corridori in testa alla corsa in questo momento: Anders Foldager (Team Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Alexis Gougeard (Cofidis), Tobias Bayer (Alpecin – Deceuninck), Kyrylo Tsarenko (Team Corratec – Vini Fantini) e Riccardo Biondani (General Store – Essegibi – F.Lli Curia). 13.15 Mancano meno di 40 chilometri allo Sprint intermedio di Nove dedicato alla memoria di Jacopo Venzo. 13.12 Negli ultimi chilometri il gruppo ha guadagnato qualcosa sui fuggitivi. Ildellaora è di 1? 40? 13.09 Completata la prima ora di corsa. I corridori hanno coperto 44.3 chilometri. 13.06 Terminata la salita di Monteviale. Ora ci sarà una breve discesa prima di circa 60 km di pianura che porteranno al primo circuito di giornata. 13.