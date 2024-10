L'atlantico in kayak: la folle impresa di Alex Doba (Di domenica 20 ottobre 2024) Il marinaio polacco ha compiuto l'incredibile traversata per ben tre volte, l'ultima delle quali all'età di 70 anni: "Uno degli sport più estremi del mondo" Ilgiornale.it - L'atlantico in kayak: la folle impresa di Alex Doba Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il marinaio polacco ha compiuto l'incredibile traversata per ben tre volte, l'ultima delle quali all'età di 70 anni: "Uno degli sport più estremi del mondo"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'atlantico in kayak: la folle impresa di Alex Doba - Il marinaio polacco ha compiuto l'incredibile traversata per ben tre volte, l'ultima delle quali all'età di 70 anni: "Uno degli sport più estremi del mondo" ... (ilgiornale.it)

Viaggio a Breña Baja: esplorando le meraviglie naturali delle Canarie - Nel profondo dell'Oceano Atlantico, le Isole Canarie si distinguono per i loro paesaggi straordinari, scolpiti da millenni di attività vulcanica e ... (meteogiornale.it)

Viaggio in Bretagna. Esplorazione della natura incontaminata e della cultura locale - Il suo clima mite, con temperature piacevoli tutto l’anno, crea atmosfere incantate, dove in estate i cieli azzurri si riflettono sulle acque dell’Atlantico, e in inverno le nebbie avvolgono ... (meteogiornale.it)