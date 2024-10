Terzotemponapoli.com - La pagella di Empoli – Napoli

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo la sosta della nazionale ilnella difficile trasferta di, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e si riporta di nuovo a più tre in classifica sulla Juventus, partita non bella ma contavano i tre punti.0 – 1 Ho visto questo: Caprile 7: Salva ilalmeno con tre interventi importanti, bene anche nelle uscite. Di Lorenzo 6,5: Primo tempo di grande sofferenza, ottimo nella ripresa, grazie alla sua caparbietà recupera un pallone praticamente perso sul rigore assegnato aper fallo su Politano. Rrahmani 6: Qualche sbavatura di troppo nel primo tempo, soffre molto Esposito. Buongiorno 7: Nel primo tempo tiene da solo in piedi la difesa azzurra, un leone pronto a ruggire contro chi si presenta dalle sue parti. Spinazzola 5,5: Spesso cerca l’iniziativa personale, ma c’è tanta confusione nelle sue giocate.