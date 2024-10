Italian Uppercut #194 – NWE American Wrestling Report (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena Italiana, torno ad ospitare il buon Aldo, che ha seguito lo scorso 12 Ottobre al PalaPartenope di Napoli lo Show “American Wrestling” della NWE, la promotion Italiana tornata dopo diversi anni di tempo dal suo ultimo Show. Il 12 ottobre scorso la New Wrestling Evolution ha fatto il suo ritorno dopo ben 15 anni dall’ultima volta e, per farsi riconoscere al meglio, ha scelto di tornare in grande stile nel PalaPartenope di Napoli con grandi nomi coinvolti quali l’attuale Campione del Mondo TNA Nic Nemeth e il Mega Campeon della AAA Alberto El Patron; last minute si segnala le assenze di Shelton Benjamin (approdato in AEW) e Jack Hager. Zonawrestling.net - Italian Uppercut #194 – NWE American Wrestling Report Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, torno ad ospitare il buon Aldo, che ha seguito lo scorso 12 Ottobre al PalaPartenope di Napoli lo Show “” della NWE, la promotiona tornata dopo diversi anni di tempo dal suo ultimo Show. Il 12 ottobre scorso la NewEvolution ha fatto il suo ritorno dopo ben 15 anni dall’ultima volta e, per farsi riconoscere al meglio, ha scelto di tornare in grande stile nel PalaPartenope di Napoli con grandi nomi coinvolti quali l’attuale Campione del Mondo TNA Nic Nemeth e il Mega Campeon della AAA Alberto El Patron; last minute si segnala le assenze di Shelton Benjamin (approdato in AEW) e Jack Hager.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto su Il Gattopardo - la prima serie kolossal italiana di Netflix - L’amore, il potere e il costo del progresso sono, per questo, i tre filoni principali su cui la serie Netflix viaggia e si riallacciano alle tematiche principali del romanzo pubblicato per la prima volta in Italia nel 1958 e vincitore del premio Strega nell’anno successivo. Benedetta Porcaroli, Il GattopardoLo show, che arriverà in piattaforma nel 2025 in un periodo non ancora ben identificato, ... (Gqitalia.it)

Risotto ai funghi porcini - ecco la ricetta di un classico della cucina italiana per l'autunno e l'inverno - Risotto ai funghi porcini, ecco la ricetta di un classico della cucina italiana per l'autunno e l'inverno. . I profumi avvolgenti dei porcini, uniti alla cremosità del riso, evocano la magia delle stagioni fredde, quando la natura offre i suoi frutti più. . . Il risotto ai funghi porcini rappresenta un’icona della cucina italiana, un piatto che si rivela perfetto per celebrare l’autunno e ... (Gazzettadelsud.it)

Calciomercato Parma - tutti vogliono Bernabè! Una big italiana sul centrocampista crociato - Una delle squadre fortemente interessate al ragazzo? Tra le tante spicca l’Inter, che proverà il grande investimento. Calciomercato Parma, Bernabè fortemente ricercato da una big! Oaktree approva l’investimento per il giovane centrocampista spagnolo Uno dei gioielli del calciomercato Parma è sicuramente Adrian Bernabé: centrocampista crociato che in Emilia sta facendo notevolmente la differenza. (Calcionews24.com)