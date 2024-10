Inter in ansia per l’infortunio di Calhanoglu: sostituito contro la Roma dopo dieci minuti (Di domenica 20 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu si è infortunato durante Roma-Inter ed è stato sostituito dopo dieci minuti di gioco. Problema muscolare per il centrocampista turco che ha lasciato il posto a Frattesi. Fanpage.it - Inter in ansia per l’infortunio di Calhanoglu: sostituito contro la Roma dopo dieci minuti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Hakansi è infortunato duranteed è statodi gioco. Problema muscolare per il centrocampista turco che ha lasciato il posto a Frattesi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calhanoglu - piove sul bagnato! Sostituzione in Roma-Inter - Un ennesimo problema per il centrocampo nerazzurro, con il turco uscito sulle sue gambe, ma abbastanza zoppicante per un dolore all’interno coscia. In Roma-Inter arriva anche il cambio obbligato per Hakan Calhanoglu, che dopo circa un quarto d’ora è costretto a chiedere la sostituzione per un problema fisico. (Inter-news.it)

LIVE Roma-Inter 0-0 : Calhanoglu si fa male - entra Frattesi - 6? PRIMA OCCASIONE INTER! Verticalizzazione di Mkhitaryan, sponda di Lautaro Martinez e conclusione potente di Thuram. LIVE ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 N’Dicka, 3 Angeliño; 19 Celik, 17 Koné, 4 Cristante, 59 Zalewski; 7 Pellegrini, 21 Dybala; 11 Dovbyk. (Inter-news.it)

Inter - problemi alla coscia per Calhanoglu : costretto al cambio - L`Inter perde per infortunio Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha chiesto il cambio dopo pochi minuti dall`inizio della partita che... (Calciomercato.com)