Il ritorno di Balotelli nell’aria | È pronto…

Il futuro di Marioè ancora. L'attaccante italiano, senza squadra da quando ha lasciato i turchi dell'Adana Demirispor il 30 giugno, Non ha ancora chiuso la trattativa con il Genoa. Lo storico club di Serie A sembrava il più vicino a ingaggiarlo ma i dubbi della società hanno paralizzato tutto. Non sono chiari. E a 34 anni 'Balo' non ha tutto il tempo per aspettare. 'Supermario' vuole tornare in Serie A, lo ha fatto capire in più interviste. E, secondo lui, ha rifiutato le offerte arrivate da mezzo mondo per tornare al 'Calcio'. Ma dal 2020-21 (Monza) non gioca nel massimo campionato italiano. E in Turchia viene da 7 gol in 16 partite. Non sono brutte figure.