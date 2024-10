Il pasticcio di Piracy Shield blocca Google Drive durante Juve-Lazio anziché i siti pirata | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sabato sera, anticipo di Serie A. Come da tradizione migliaia di italiani si sono seduti sul divano per guardare il big match di giornata alle 20.45. In questo casontus –. Nel frattempo, tanti altri cercavano di accedere a, ma lo trovavanoto. Per quanto strano possa sembrare, i due eventi sono collegati. A impedire l’accesso al servizio diche permette di salvare file e documenti online lavorandoci da dovunque si abbia una connessione internet è stato, il protocollo definito da AgCom per impedire l’accesso alle piattaforme che trasmettono illegalmente le partite di calcio e altri eventi sportivi, attivo da febbraio 2024. Le prime segnani di malfunzionamenti dihanno iniziato a fare la comparsa su Downdetector intorno alle 20, e non sembrano arrestarsi nemmeno con l’avanzare del pomeriggio di domenica.