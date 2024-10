Giustizia: Barelli, 'separazione carriere a novembre in Aula alla Camera' (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “L'equidistanza tra difesa e accusa nei confronti del giudice terzo è la garanzia di una Giustizia giusta nell'interesse dei cittadini. L'autonomia della magistratura deve essere garantita dalla politica così pure dalle correnti che ne possono influenzare l'equità e il corretto funzionamento. Per questi motivi la separazione delle carriere dei magistrati è nel programma di governo che il centrodestra ha presentato agli elettori alle elezioni politiche. Pertanto, il disegno di legge costituzionale che verte su tali principi, oggi presso la prima commissione della Camera dei deputati, che ha adottato il testo base del Governo, è auspicabile che sia calendarizzato nel mese di novembre per l'Aula”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli. Liberoquotidiano.it - Giustizia: Barelli, 'separazione carriere a novembre in Aula alla Camera' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “L'equidistanza tra difesa e accusa nei confronti del giudice terzo è la garanzia di unagiusta nell'interesse dei cittadini. L'autonomia della magistratura deve essere garantita dpolitica così pure dalle correnti che ne possono influenzare l'equità e il corretto funzionamento. Per questi motivi ladelledei magistrati è nel programma di governo che il centrodestra ha presentato agli elettori alle elezioni politiche. Pertanto, il disegno di legge costituzionale che verte su tali principi, oggi presso la prima commissione delladei deputati, che ha adottato il testo base del Governo, è auspicabile che sia calendarizzato nel mese diper l'”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia, Paolo

