Fabiani e la Lazio contro il VAR: «É come con la Fiorentina, a sto punto tanto vale abolirlo» (Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, critico nei confronti del VAR dopo il mancato check su Douglas Luiz La Lazio, nella persona del ds Angelo Fabiani, ha reclamato dopo il ko con la Juve nei confronti del VAR, colpevole per loro di aver utilizzato due metri di giudizio diversi sull’intervento di Romagnoli Calcionews24.com - Fabiani e la Lazio contro il VAR: «É come con la Fiorentina, a sto punto tanto vale abolirlo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Le parole di Angelo, direttore sportivo della, critico nei confronti del VAR dopo il mancato check su Douglas Luiz La, nella persona del ds Angelo, ha reclamato dopo il ko con la Juve nei confronti del VAR, colpevole per loro di aver utilizzato due metri di giudizio diversi sull’intervento di Romagnoli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le notizie del 19 ottobre : Giuntoli gela Pogba - Fabiani contro il VAR dopo Juve-Lazio - Pulisic è un giocatreo che agisce più al centro con libertà, Okafor partirà esterno. Non è mai riuscito a ragionare con il “noi”, ma sempre con l’io. Interessanti le opinioni su Marotta e anche su Francesco Totti. Sulla cessione del Milan dice: “Questione di scelte, le rispetto. it. Preferisco parlare di giocatori che abbiamo” ... (Calciomercato.it)

Lazio - furia Fabiani : "Pugno Douglas Luiz a Patric prima del gol - a cosa serve il Var? Petizione per abolirlo" - La Lazio cade sul campo della Juventus per uno sfortunato autogol di Gila, ma recrimina per gli episodi arbitrali. Uno in particolare manda... (Calciomercato.com)

Lazio - Fabiani : “Var a segno unico - Douglas Luiz dà un pugno a Patric” - A Firenze abbiamo preso contro un rigore. Lo stesso Douglas entra col piede a martello su Rovella e non interviene, ma interviene sul fallo di Romagnoli. Il problema è la sala Var che ha tanto tempo per valutare gli episodi e dovrà spiegare perché non ha segnalato il pugno di Douglas Luiz a Patric e invece lo ha fatto per il rigore causato da Nuno Tavares a Firenze”. (Sportface.it)