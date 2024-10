“Eterno visionario” alla Festa del Cinema di Roma, nel film la passione segreta di Pirandello per la danza: “Il ballo era parte della sua vita” (Di domenica 20 ottobre 2024) Senza il suono della musica che ritma i passi, senza la frenesia di un charleston, l’abbraccio di un tango in un salone privato o in un locale dove si è fatto tardi dopo lo spettacolo, non sarebbe realistico raccontare la vita e l’epoca di Luigi Pirandello. “Eterno visionario”, il nuovo film diretto da Michele Placido, presentato alla Festa del Cinema di Roma (nelle sale il 7 novembre) e ispirato alla vita dell’immenso scrittore e drammaturgo siciliano (1867- 1936), non dimentica questo aspetto della società di inizio Novecento. Da Roma a New York, da Agrigento a Berlino, che fosse swing o danza folk, si ballava un po’ ovunque. Il focus del regista, sulla parte più intima e personale di Pirandello (interpretato da Fabrizio Bentivoglio), sulle sue relazioni famigliari, sui suoi successi e scandali, trionfi e sconfitte, ritrae anche uno spaccato di abitudini e costumi. Ilfattoquotidiano.it - “Eterno visionario” alla Festa del Cinema di Roma, nel film la passione segreta di Pirandello per la danza: “Il ballo era parte della sua vita” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Senza il suonomusica che ritma i passi, senza la frenesia di un charleston, l’abbraccio di un tango in un salone privato o in un locale dove si è fatto tardi dopo lo spettacolo, non sarebbe realistico raccontare lae l’epoca di Luigi. “”, il nuovodiretto da Michele Placido, presentatodeldi(nelle sale il 7 novembre) e ispiratodell’immenso scrittore e drammaturgo siciliano (1867- 1936), non dimentica questo aspettosocietà di inizio Novecento. Daa New York, da Agrigento a Berlino, che fosse swing ofolk, si bva un po’ ovunque. Il focus del regista, sullapiù intima e personale di(interpretato da Fabrizio Bentivoglio), sulle sue relazioni famigliari, sui suoi successi e scandali, trionfi e sconfitte, ritrae anche uno spaccato di abitudini e costumi.

