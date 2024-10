Formiche.net - Esg Monitor 2024, la complessa realtà della sostenibilità negli Stati Uniti

(Di domenica 20 ottobre 2024), il temaaziendale sta diventando un campo di battaglia politico. La quarta edizione del Global ESGdi SEC Newgate ci offre uno spaccato unico di come i cittadini americani percepiscono le iniziative legate alla dimensione Esg (Environmental, Social, and Governance). Mentre il concetto di Esg continua a guadagnare importanza globale,si trova intrappolato in un vortice di divisioni politiche e generazionali, che ne stanno mondo il futuro. Uno dei primi dati emersi dal report è che la maggior parte degli americani non conosce bene (o affatto) il termine “Esg”. Solo la metà degli interviha sentito parlare di questo concetto, e tra coloro che ne sono a conoscenza, molti non ne comprendono appieno il significato.