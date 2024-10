Empoli-Napoli 0-1: i partenopei soffrono, ma Kvaratskhelia su rigore vale i 3 punti (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli 20 ottobre 2024 - Gli azzurri mantengono il vertice della classifica, ma che fatica alla Computer Gross Arena per Antonio Conte e i suoi ragazzi. Il Napoli infatti vince per 0-1 a Empoli, contro i toscani, merito di un rigore di Kvaratskhelia, dopo aver però per lunghi tratti rischiato contro una formazione, quella toscana, coraggiosa e vivace. La disattenzione di Anjorin, il quale atterra Politano in area di rigore, costa carissimo a Roberto D'Aversa, che era riuscito a mettere in serissima difficoltà gli ospiti, meritando decisamente di più degli zero punti ottenuti a fine gara. Primo tempo Per la sfida contro i partenopei D'Aversa schiera la propria formazione tipo, a caccia di un altro sgambetto importante in questo avvio di stagione. Davanti a Vasquez ci sono dunque nella linea a tre Goglichidze, Ismajli e Viti. Sport.quotidiano.net - Empoli-Napoli 0-1: i partenopei soffrono, ma Kvaratskhelia su rigore vale i 3 punti Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024)20 ottobre 2024 - Gli azzurri mantengono il vertice della classifica, ma che fatica alla Computer Gross Arena per Antonio Conte e i suoi ragazzi. Ilinfatti vince per 0-1 a, contro i toscani, merito di undi, dopo aver però per lunghi tratti rischiato contro una formazione, quella toscana, coraggiosa e vivace. La disattenzione di Anjorin, il quale atterra Politano in area di, costa carissimo a Roberto D'Aversa, che era riuscito a mettere in serissima difficoltà gli ospiti, meritando decisamente di più degli zeroottenuti a fine gara. Primo tempo Per la sfida contro iD'Aversa schiera la propria formazione tipo, a caccia di un altro sgambetto importante in questo avvio di stagione. Davanti a Vasquez ci sono dunque nella linea a tre Goglichidze, Ismajli e Viti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Empoli-Napoli 0-1 Un rigore di Kvaratskhelia dà i 3 punti al Napoli - Empoli-Napoli 0-1. 5, Colombo 5. In panchina: Brancolini, Seghetti, Sambia, Cacace, Tosto, Marianucci, De Sciglio, Pellegri. RETE: 18’st Kvaratskhelia (rig). Il Napoli chiude la partita in controllo e porta a casa i tre punti. Il Napoli supera l’Empoli per 0-1 allo stadio Castellani grazie al gol su rigore di Kvaratskhelia al 63esimo per un fallo di Anjorin su Politano. (Terzotemponapoli.com)

Il Napoli passa a Empoli - Conte rompe un tabù : è successo per la prima volta - Conte batte per la prima volta l’Empoli: il dato Per la prima volta in questa stagione, l’Empoli ha subìto un gol in casa. In carriera da allenatore, infatti, non era mai riuscito a battere l’Empoli. Il rigore trasformato da Kvaratskhelia ha permesso ai ragazzi di Conte di allungare sulla Juventus, uscita con 3 punti dal match contro la Lazio. (Spazionapoli.it)

Empoli-Napoli 0-1 : Kvara regala il successo agli azzurri. Conte a + 3 sulla Juventus - Quest’ultimo è stato subito protagonista nell’azione che ha portato al rigore decisivo: dopo un suo tentativo respinto da Vazquez, Politano è stato steso in area da Anjorin. Conte cambia Lukaku con Simeone, arriva il gol di Kvara Nel secondo tempo, Antonio Conte ha optato per alcuni cambi strategici: Spinazzola è stato sostituito da Olivera e Lukaku, poco incisivo, ha lasciato il posto a Simeone. (Napolipiu.com)