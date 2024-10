Nerdpool.it - Dragon Ball Daima riunisce Goku e una delle sue armi più potenti

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il nuovo anime diè un vero e proprio ritorno alle origini nel franchise, e niente lo dice meglio di quanto improvvisamente sia di nuovo importante per lui il bastone magico diha dato il via ai festeggiamenti ufficiali per il 40° anniversario del manga del compianto Akira Toriyama, apparso per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e la sua nuova serie anime ha preso a cuore questo evento. Con la nuova storia finale e i personaggi del compianto Akira Toriyama,ha trasformatoe gli altri in bambini ancora una volta grazie a un nuovo desiderio alle Sfere del Drago.ha trasformatoe i Guerrieri Z (e tutti i loro amici) di nuovo in bambini dopo la sconfitta di Majin Bu, esi ritrova a dover adattarsi al suo nuovo corpo più giovane.