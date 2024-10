Diffusi documenti Top Secret sui piani di Israele contro l’Iran, l’indagine degli USA (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli Stati Uniti stanno indagando su una Diffusione non autorizzata di documenti classificati che valutano i piani di Israele di attaccare l’Iran , hanno detto tre funzionari statunitensi all’Associated Press. Un quarto funzionario statunitense ha affermato che i documenti sembrano legittimi. I documenti sono attribuiti alla Geospatial Intelligence Agency e alla National Security Agency degli Stati Uniti e sottolineano che Israele stava ancora spostando risorse militari sul posto per condurre un attacco militare in risposta al violento attacco missilistico balistico dell’Iran del 1° ottobre. Erano condivisibili all’interno dei “Five Eyes”, ovvero Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda e Australia. I documenti, contrassegnati come top Secret, sono stati pubblicati sull’app di messaggistica Telegram e segnalati per primi da CNN e Axios. Metropolitanmagazine.it - Diffusi documenti Top Secret sui piani di Israele contro l’Iran, l’indagine degli USA Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli Stati Uniti stanno indagando su unaone non autorizzata diclassificati che valutano ididi attaccare, hanno detto tre funzionari statunitensi all’Associated Press. Un quarto funzionario statunitense ha affermato che isembrano legittimi. Isono attribuiti alla Geospatial Intelligence Agency e alla National Security AgencyStati Uniti e sottolineano chestava ancora spostando risorse militari sul posto per condurre un attacco militare in risposta al violento attacco missilistico balistico deldel 1° ottobre. Erano condivisibili all’interno dei “Five Eyes”, ovvero Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda e Australia. I, contrassegnati come top, sono stati pubblicati sull’app di messaggistica Telegram e segnalati per primi da CNN e Axios.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medio Oriente - fuga di notizie negli Stati Uniti : rivelati i piani di Israele per colpire l’Iran - Gli Stati Uniti stanno indagando su una fuga di notizie di intelligence altamente riservate degli Usa sui piani di rappresaglia di Israele contro l'Iran, in risposta al lancio di missili iraniani del 1 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Israele - online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie - (Adnkronos) – I piani di Israele per colpire l'Iran vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti… L'articolo Israele, online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Israele - online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie - Una fonte, in particolare, ha confermato l'autenticità dei documenti che avrebbero dovuto rimanere riservato. . (Adnkronos) – I piani di Israele per colpire l'Iran vengono rivelati. "E' molto […] L'articolo Israele, online piani per attacco a Iran. E' la Cnn a far scattare l'allarme sulla base delle informazioni fornite da persone a conoscenza dell'argomento. (Webmagazine24.it)