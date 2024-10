Ilnapolista.it - Conte: «ragazzi bravi a capire che non ero contento e a reagire nel secondo tempo»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il tecnico del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Empoli Le parole diCosa ti ha spinto a bassare al 4-3-3 nel? «Non volevo vincere, ma volevamo vincere, il verbo è sempre il noi e non l’io. Tutti volevamo vincere, ma era una partita su cui avevo avvertito e non lo faccio per pararmi, ma perché analizziamo l’avversario. L’Empoli è una delle squadra più in forma e c’erano tantissime insidie. Non mi è piaciuto l’approccio e il primo, è stato non nostro, timido, non so se un po’ impaurito per la tradizione che ci vedeva avere difficoltà a Empoli. Nelho cambiato qualcosa perché abbiamo diverse possibilità e con tre mesi di lavoro possiamo farlo.totalmente diverso, abbiamo meritato il vantaggio.