Cina | settimana internazionale della fotografia apre a Pechino oltre 5400 opere esposte

Cina: settimana internazionale della fotografia apre a Pechino, oltre 5,400 opere esposte

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ott – (Xinhua) – Photo Beijing, unache si tiene ogni anno dal 2013, e’ iniziata ieri nella capitale cinese, con5.400di piu’ di 2.600 fotografi. Lesonoin 58 mostre tematiche, come la vita e i paesaggi di, il patrimonio culturaleregione di-Tianjin-Hebei e lacon il telefono cellulare. Le persone possono godersi le esposizioni nella sede principale del Monumento del Millennioe in altre 11 location, tra cui l’Accademia centrale di belle arti, l’Accademia cinematografica die il Palazzo d’Estate. La, che durera’ fino al 28 ottobre, includera’ anche 13 dialoghi e discussioni su argomenti come laetnografica e ladi grande formato.