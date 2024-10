Inter-news.it - Capuano: «Roma-Inter? Statistica contro Inzaghi, il motivo»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi è il giorno di, una delle partite più spettacolari della Serie A. Allo Stadio Olimpico Simoneè a caccia dei tre punti, Giovannidice la sua su Tutti Convocati. PARTITA – Giovannivede in questo modo la partita di stasera traed: «Dall’ti aspetti sempre che abbia in canna la striscia di risultati utili consecutivi. L’potrebbe metabolizzare meglio lo 0-0, lano e non si può proprio permettere una sconfitta. Lal’perché ha vinto tre volte nelle ultime tre allo Stadio Olimpico e questo non è uno stadio in cui vinci continuativamente in modo così facile. La legge dei grandi numeri potrebbevenire, anche se Juric è uno di quei allenatori con un modo di giocare che si lega molto poco al calcio di