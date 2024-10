Game-experience.it - Banjo-Kazooie è una serie che “non interessa a nessuno”? Aaron Greenberg rassicura i fan

(Di domenica 20 ottobre 2024) Nelle scorse ore ha fatto il giro del web un rumor secondo il quale, capo marketing di Xbox, ha affermato che “non”. Ma in queste ore lo stesso dirigente di Microsoft Gaming ha deciso di chiarire la situazione, affermando che in realtà si trattava semplicemente di una semplice battuta. Ebbene sì, come avevamo suggerito nell’articolo dedicato all’indiscrezione, in realtà le dichiarazioni dierano sì veritiere ma contraddistinte da tono ironico, con il dirigente che ha deciso semplicemente di rispondere in modo simpatico al content creator “Puerta al Sótano”, senza barricarsi di conseguenza dietro al più classico dei “” per non rispondere.