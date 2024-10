Aumentano gli attacchi dei lupi ai cani, 600 casi dal 2012 (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Dopo la pastorizia e l'allevamento, sono i cani le prime vittime dell'avanzata in Italia dei lupi, passati da poche centinaia di esemplari ai 3.300 censiti nel 2022 con un dato sicuramente sottostimato ma che √® comunque il pi√Ļ alto in Europa. Uno studio ha calcolato che dal 2012 sono stati riportati almeno 600 attacchi ai cani attribuiti ai lupi, anche se non tutti hanno portato alla morte del miglior amico dell'uomo. ¬† "I lupi ormai in alcune zone vanno a caccia di cani con branchi numerosi che hanno bisogno di cibo", spiega all'AGI Valentina Calderoni che nel settembre 2023 ha collaborato a un report sulle predazioni dei lupi sui cani insieme al Coordinamento nazionale Cacciatrici Federcaccia. Agi.it - Aumentano gli attacchi dei lupi ai cani, 600 casi dal 2012 Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) AGI - Dopo la pastorizia e l'allevamento, sono ile prime vittime dell'avanzata in Italia dei, passati da poche centinaia di esemplari ai 3.300 censiti nel 2022 con un dato sicuramente sottostimato ma che √® comunque il pi√Ļ alto in Europa. Uno studio ha calcolato che dalsono stati riportati almeno 600aiattribuiti ai, anche se non tutti hanno portato alla morte del miglior amico dell'uomo. ¬† "Iormai in alcune zone vanno a caccia dicon branchi numerosi che hanno bisogno di cibo", spiega all'AGI Valentina Calderoni che nel settembre 2023 ha collaborato a un report sulle predazioni deisuiinsieme al Coordinamento nazionale Cacciatrici Federcaccia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

L'ispettorato forestale ai cacciatori : "Massima attenzione ai lupi - tenere sotto controllo i cani‚ÄĚ - La stagione della caccia √® iniziata ufficialmente lo scorso¬†15 settembre in Friuli Venezia Giulia. Federcaccia Fvg √® al lavoro¬†per¬†vigilare sul territorio con un piano di controlli mirati in Regione per garantire il rispetto della normativa in vigore. La sicurezza dei cacciatori √® un altro... (Pordenonetoday.it)

L'ispettorato forestale ai cacciatori : "Massima attenzione ai lupi - tenere sotto controllo i cani‚ÄĚ - La stagione della caccia √® iniziata ufficialmente lo scorso¬†15 settembre in Friuli Venezia Giulia. Federcaccia Fvg √® al lavoro¬†per¬†vigilare sul territorio con un piano di controlli mirati in Regione per garantire il rispetto della normativa in vigore. La sicurezza dei cacciatori √® un altro... (Pordenonetoday.it)

Lupi a Vicopisano - falso allarme : erano due cani usciti da una proprietà privata - Nessun attacco di lupi a Noce, località del comune di Vicopisano che nei giorni scorsi era salita alla ribalta delle cronache per l'incontro ravvicinato di un uomo che stava facendo jogging con due animali che, come aveva reso noto la consigliera comunale Marrica Giobbi, sarebbero stati lupi. . Una. (Pisatoday.it)