Notizie.com - Attenti al cane, soprattutto se abbiano continuamente: un precedente preoccupante

(Di domenica 20 ottobre 2024) A Firenze un uomo è stato condannato a un anno e 8 mesi e risarcimento danni per colpa dei suoi labrador: una sentenza senza precedenti. In una tranquilla zona residenziale di Firenze, la vita di alcuni vicini è stata sconvolta da un comportamento apparentemente innocuo ma che si è trasformato in un vero e proprio incubo. Un noto ortopedico fiorentino, professore universitario, ha lasciato i suoi tre labrador abbaiare incessantemente nel giardino della sua villetta, giorno e notte, causando disagi significativi ai residenti limitrofi. Labrador costano a un uomo una grave condanna – notizie.comLa vicenda ha avuto inizio nel 2015 quando i cani, lasciati incustoditi nel giardino dal loro proprietario che sembrava risiedere altrove, hanno iniziato a disturbare la quiete del quartiere con i loro continui latrati.