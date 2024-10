Gaeta.it - Violenza domestica: braccialetto elettronico e divieti di avvicinamento non bastano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dramma dellacontinua a far discutere in Italia, toccando in modo tragico anche il comune di San Severo. Recenti eventi hanno riportato alla ribalta la questione della sicurezza delle donne e dei minori in contesti di abusi, portando alla luce le difficoltà sistemiche nell’affrontare tali situazioni. L’attenzione è puntata su un caso specifico che mette in luce le lacune del sistema di protezione e di intervento, nonostante le misure di sicurezza già in atto. La situazione di Mario Furio e misure di sicurezza adottate Mario Furio, un uomo con un passato controverso di, si trovava sotto osservazione da parte delle autorità poiché nei suoi confronti era stato emesso un divieto di