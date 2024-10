Unisciti al viaggio nella scienza del microbiota con Synlab

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ilintestinale, spesso descritto come il nostro “secondo cervello”, svolge un ruolo fondamentaleregolazione di funzioni cruciali come l’immunità, la digestione e la salute mentale. L’importanza di questi microrganismi è talmente rilevante che attualmente vi è un crescente interesse scientifico rivolto verso strategie per preservare o restaurare la loro armonia. Il ruolo essenziale delComposto da miliardi di organismi tra batteri, virus, funghi e altri microenti, ilintestinale è vitale per processi chiave quali la conversione del cibo in nutrienti essenziali, la sintesi di vitamine e la difesa contro invasori esterni. Equilibrio dele salute Unbilanciato è cruciale per il benessere complessivo, con benefici che includono: Il rafforzamento delle difese immunitarie.