Unicredit, accordo per il futuro: "Così potenziamo l’istituto" (Di sabato 19 ottobre 2024) Mille uscite volontarie incentivate, ovvero 600 in meno di quelle previste, e 950 inserimenti, provenienti da assunzioni di apprendisti e dalla riqualificazione professionale di 200 colleghi delle strutture centrali. Questo, in sintesi, il risultato dell’accordo tra Unicredit e i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, frutto anche del lavoro e dell’impegno diretto di Ilaria Dalla Riva, manager senese con sette anni di esperienza nel gruppo Mps come responsabile delle risorse umane, oggi alla guida di People & Culture Italia di Unicredit e presidente di Casl, il comitato affari sindacali e del lavoro dell’Abi. Lanazione.it - Unicredit, accordo per il futuro: "Così potenziamo l’istituto" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Mille uscite volontarie incentivate, ovvero 600 in meno di quelle previste, e 950 inserimenti, provenienti da assunzioni di apprendisti e dalla riqualificazione professionale di 200 colleghi delle strutture centrali. Questo, in sintesi, il risultato dell’trae i sindacati Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, frutto anche del lavoro e dell’impegno diretto di Ilaria Dalla Riva, manager senese con sette anni di esperienza nel gruppo Mps come responsabile delle risorse umane, oggi alla guida di People & Culture Italia die presidente di Casl, il comitato affari sindacali e del lavoro dell’Abi.

