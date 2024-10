"Trattamenti estetici per le pazienti di Oncologia, orgogliosi di questa scelta" (Di sabato 19 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere regionale Maurizio Bruno in merito alla convenzione stipulata da Asl Brindisi con un’associazione di volontariato che si occuperà di curare gli inestetismi nelle persone sottoposte a terapia oncologica nella struttura sanitaria di Francavilla Brindisireport.it - "Trattamenti estetici per le pazienti di Oncologia, orgogliosi di questa scelta" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere regionale Maurizio Bruno in merito alla convenzione stipulata da Asl Brindisi con un’associazione di volontariato che si occuperà di curare gli inestetismi nelle persone sottoposte a terapia oncologica nella struttura sanitaria di Francavilla

