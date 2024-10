Torres-Ternana, Ignazio Abate in vista della trasferta: “Pronti a battagliare contro una squadra forte” (Di sabato 19 ottobre 2024) trasferta di cartello per la Ternana, che domani sarà impegnata sul campo della Torres in un match di alta classifica. Alla vigilia dell’incontro, videomessaggio della società di via della Bardesca con l’allenatore Ignazio Abate a descrivere le insidie della trasferta di Sassari: “Domani sarà Ternitoday.it - Torres-Ternana, Ignazio Abate in vista della trasferta: “Pronti a battagliare contro una squadra forte” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)di cartello per la, che domani sarà impegnata sul campoin un match di alta classifica. Alla vigilia dell’in, videomessaggiosocietà di viaBardesca con l’allenatorea descrivere le insidiedi Sassari: “Domani sarà

Torres-Ternana - stop ai tifosi rossoverdi : divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Terni. I motivi - Un match di cartello tra Torres-Ternana (domenica 20 ottobre ore 15), tra due squadre distanti appena due punti in graduatoria. . . Nel corso della mattinata di oggi la società rossoverde ha ufficializzato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Terni. Pertanto il settore. (Ternitoday.it)

Ternana - ora il big match con la Torres. Aloi è tornato ad allenarsi in gruppo - Cianci non ha preso parte all’allenamento essendo in permesso. Il difensore mancino aveva accusato un problema muscolare al termine della gara con il Campobasso, che lo ha obbligato a saltare quella di domenica scorsa. . La sfida con la Torres sarà diretta da Andrea Calzavara di Varese che è al 5° anno nella Can C ed è tra i candidati per il salto di categoria. (Sport.quotidiano.net)