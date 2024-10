Sparta Praga ritrova la vittoria contro il Liberec e si avvicina al primo posto (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche lo Sparta Praga, uno degli avversari dell’Inter in Champions League, è sceso in campo oggi così come lo Young Boys e l’Arsenal. I padroni di casa hanno vinto 2-1 contro il Liberec. vittoria ritrovaTA – Lo Sparta Praga vince 2-1 la sfida interna giocata all‘epet ARENA di Praga contro il Liberec, ritrovando la vittoria dopo ben due sconfitte in campionato. La squadra allenata da Friis, tra le avversarie dell’Inter nel nuovo format della UEFA Champions League, rialzano la testa e si avvicinano dunque al primo posto in classifica, occupato al momento dallo Slavia Praga. Dopo appena otto minuti, Wiesner apre le marcature, realizzando l’unico gol di tutto il primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti, invece, il Liberec effettua ben quattro cambi, provando a ribaltare la situazione. E ci riesce! Trovando il pareggio con Pourzitidis al 63?. Inter-news.it - Sparta Praga ritrova la vittoria contro il Liberec e si avvicina al primo posto Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Anche lo, uno degli avversari dell’Inter in Champions League, è sceso in campo oggi così come lo Young Boys e l’Arsenal. I padroni di casa hanno vinto 2-1ilTA – Lovince 2-1 la sfida interna giocata all‘epet ARENA diilndo ladopo ben due sconfitte in campionato. La squadra allenata da Friis, tra le avversarie dell’Inter nel nuovo format della UEFA Champions League, rialzano la testa e sino dunque alin classifica, occupato al momento dallo Slavia. Dopo appena otto minuti, Wiesner apre le marcature, realizzando l’unico gol di tutto iltempo. Nei secondi quarantacinque minuti, invece, ileffettua ben quattro cambi, provando a ribaltare la situazione. E ci riesce! Trovando il pareggio con Pourzitidis al 63?.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sparta Praga-Ajax - tifosi olandesi arrestati dopo scontri con la Polizia locale - Diverse centinaia di tifosi olandesi hanno infatti raggiunto la capitale della Repubblica Ceca senza biglietto di accesso per l’Eden Park e hanno dato vita a scontri con la Polizia locale cercando di accedere comunque allo stadio. Diverse centinaia di poliziotti sono stati attivati in tutta la città per garantire la sicurezza prima e dopo la partita. (Sportface.it)

Champions League - solo pari tra Stoccarda e Sparta Praga - I Tedeschi , prossimi […]. Champions League, finisce in partità tra Stoccarda e Sparta Praga, prossime avversarie di Juve e Inter in Coppa Finisce con un pareggio il secondo anticipo di Champions League tra Stoccarda e Sparta Praga: 1-1 con i gol di Enzo Millot per i tedeschi in apertura e poi di Kairinen alla mezzora. (Calcionews24.com)

Champions League - Stoccarda-Sparta Praga 1-1 e Salisburgo-Brest 0-4. LIVE Arsenal-Psg e altre 4 gare - Quindici giorni dopo la prima giornata di Champions League il sipario si riapre sull`Europa. Tutto pronto per il secondo turno del nuovo formato... (Calciomercato.com)