Sinner-Alcaraz oggi in finale al Six Kings Slam, quando gioca: orario e dove vedere in TV e streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Sinner-Alcaraz è la finale del Six Kings Slam in programma oggi sabato 19 ottobre non prima delle 20, dopo Djokovic-Nadal valida per il terzo e quarto posto. Diretta TV in chiaro per Sinner-Alcaraz su Supertennis e Cielo, oltre che su Sky. streaming su DAZN (gratis), Sky GO e NOW. Tutto quello che c'è da sapere. Fanpage.it - Sinner-Alcaraz oggi in finale al Six Kings Slam, quando gioca: orario e dove vedere in TV e streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)è ladel Sixin programmasabato 19 ottobre non prima delle 20, dopo Djokovic-Nadal valida per il terzo e quarto posto. Diretta TV in chiaro persu Supertennis e Cielo, oltre che su Sky.su DAZN (gratis), Sky GO e NOW. Tutto quello che c'è da sapere.

