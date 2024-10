Iltempo.it - **Sicilia: Schifani, 'nessun battibecco con Musumeci, stampa alimenta scontri inesistenti'**

(Di sabato 19 ottobre 2024) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - "" con il ministrosulla siccità in Sicilia. A dirlo, a margine della manifestazione sui due anni di governo Meloni, sollecitati dai giornalisti, è stato il Presidente della Regione siciliana, Renato. "Certapompa,che non ci sono. Ma io me li lascio scivolare. Sia ben chiaro: Io intendo governare e lavorare per la Sicilia e lo stesso sta facendo il ministro. Il Consiglio dei ministri ha adottato mesi fa, all'unanimità, lo stato di emergenza, sono arrivati 20 milioni di euro e ne arriveranno altri 20 milioni. Tutto questo stillicidio non ci appartiene. Io sono fortemente concentrato sull'azione di governo", dice il Governatore. "Ci sono certi giornali che quando c'è qualcosa di positivo mi ignorano e quando si deve fare gossip allora la mettono in prima pagina.