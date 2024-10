Si ferma tutto il calcio regionale, arriva il rinvio in blocco delle partite (Di sabato 19 ottobre 2024) Si ferma completamente il calcio in Veneto: dopo il comunicato di ieri che bloccava le partite fino a domenica mattina, una seconda comunicazione da parte del Comitato regionale Veneto ha ufficializzato la sospensione di tutte le partite in programma domani pomeriggio. Dall'Eccellenza alla Terza Europa.today.it - Si ferma tutto il calcio regionale, arriva il rinvio in blocco delle partite Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sicompletamente ilin Veneto: dopo il comunicato di ieri che bloccava lefino a domenica mattina, una seconda comunicazione da parte del Comitato Veneto ha ufficializzato la sospensione di tutte lein programma domani pomeriggio. Dall'Eccellenza alla Terza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D - posticipate 8 partite su 9. L’allerta meteo ferma il Forlì - Quindi l’attesa trasferta del galletto in Emilia nella tana della Cittadella Vis Modena allo stadio ‘Allegretti’ di San Damaso non si giocherà oggi (era previsto l’anticipo), ma a fine mese. Si dovrà vedere adesso invece dopo quali risultati arriveranno i modenesi al confronto interno contro i galletti il 30 ottobre: la Cittadella Vis Modena nel frattempo affronterà , infatti, il Corticella in ... (Sport.quotidiano.net)

Il Southampton deve basarsi sulla prestazione dell’Arsenal per le prossime partite “vitali” - afferma Martin - È fantastico e devi godertelo, perché è difficilissimo vincere le partite in Premier League, ma è una vittoria. E dopo aver raddoppiato contro il Leicester nell’ultima stagione di Premier League insieme nel 2022-23, il Southampton ha perso entrambi gli incontri di campionato con i Foxes la scorsa stagione con un punteggio complessivo di 9-1. (Justcalcio.com)

Tennis - Garcia si ferma : “Sono stanca delle lacrime - dell’ansia e degli attacchi di panico prima delle partite” - Ci vediamo in Australia Caro” Guadalajara a marqué la fin de ma saison 2024. Per troppo tempo ho lasciato che il tennis mi consumasse, subendo gli alti e bassi emotivi di ogni risultato. Ho bisogno di più tempo per guarire. Ma come dice la mia amica Alizé Cornet, i veri cambiamenti richiedono tempo. (Ilnapolista.it)