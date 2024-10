Samb, il ritorno di Fabbrini: "Voglio dare una mano" (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo tre giornate di stop per infortunio Diego Fabbrini torna a disposizione di Ottavio Palladini. Il tecnico rossoblù lo inserirà nella distinta da consegnare all’arbitro Davide Ammannati di Firenze (Scorteccia-Gallà) prima del match con il Castelfidardo. "Sarà -dice Fabbrini ai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta Samb- una partita molto difficile che dovrà essere giocata con la massima attenzione. Affronteremo un Castelfidardo in crescita dopo una partenza a rilento che ci darà filo da torcere". Le prossime tre partite con Castelfidardo, Avezzano e Isernia potrebbero rappresentare per la Samb il classico trampolino di lancio. Fabbrini glissa sull’argomento. "Lo valuteremo - afferma - solo partita dopo partita. Avremo anche un turno infrasettimanale e quindi è inutile andare a pensare oltre la gara di Castelfidardo. Ilrestodelcarlino.it - Samb, il ritorno di Fabbrini: "Voglio dare una mano" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo tre giornate di stop per infortunio Diegotorna a disposizione di Ottavio Palladini. Il tecnico rossoblù lo inserirà nella distinta da consegnare all’arbitro Davide Ammannati di Firenze (Scorteccia-Gallà) prima del match con il Castelfidardo. "Sarà -diceai microfoni di Radio Azzurra nel corso della trasmissione Pianeta- una partita molto difficile che dovrà essere giocata con la massima attenzione. Affronteremo un Castelfidardo in crescita dopo una partenza a rilento che ci darà filo da torcere". Le prossime tre partite con Castelfidardo, Avezzano e Isernia potrebbero rappresentare per lail classico trampolino di lancio.glissa sull’argomento. "Lo valuteremo - afferma - solo partita dopo partita. Avremo anche un turno infrasettimanale e quindi è inutile ana pensare oltre la gara di Castelfidardo.

