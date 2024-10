Calciomercato.it - Roma-Inter, tegola dell’ultimo momento per Inzaghi

(Di sabato 19 ottobre 2024) In vista di, altri problemi per Simone: l’allenatore nerazzurro perde un altro giocatore per la gara dell’Olimpico Domani sera, all’Olimpico,, gara molto importante per entrambe le squadre. Che in questi giorni ha visto gli allenatori molto preoccupati e alle prese con diversi problemi per la preparazione delle formazioni. Ora, in questa vigilia della sfida, a trovarsi in difficoltà è Simone, che perde un altro elemento dopo Piotr Zielinski. Simone(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Infatti, non sarà della gara, per un colpo ricevuto nell’allenamento di questa mattina, Krjstian Asllani. L’albanese ha accusato una botta al ginocchio e non sarà tra i convocati dei nerazzurri, non partendo per la Capitale.