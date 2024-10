Pulisic Milan: «Usiamo questa partita per ripartire in fiducia. Ruoli? Me ne manca solo uno…» (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Christian Pulisic, attaccante del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Udinese Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Udinese. Di seguito le sue parole. «Abbiamo sofferto tutta la partita, lo spirito della squadra è stato perfetto. Mi manca di fare solo Calcionews24.com - Pulisic Milan: «Usiamo questa partita per ripartire in fiducia. Ruoli? Me ne manca solo uno…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Le parole di Christian, attaccante del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in casa contro l’Udinese Christianha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro l’Udinese. Di seguito le sue parole. «Abbiamo sofferto tutta la, lo spirito della squadra è stato perfetto. Midi fare

