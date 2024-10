Gaeta.it - Protesta contro il G7 della Difesa a Napoli: oltre 400 manifestanti in corteo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel pomeriggio di oggi, un ampiodiha preso avvio da Piazza Garibaldi a, in segno di opposizione al G7. Con400 partecipanti, la manifestazione ha attirato l’attenzione dei passanti estampa, segnando un’importante espressione di dissenso verso le politiche governative in tema di spese militari. Isi sono radunati per chiedere un ripensamento delle priorità del governo, chiedendo investimenti in settori sociali piuttosto che in armamenti. Ie le loro richieste Ilsi caratterizza per una forte presenza di diverse realità sociali e studentesche, che hanno scelto di unirsi nel nome di una causa comune. Tra i gruppi partecipanti si sono distinti movimenti come Je so pazz, Cau delle Università , Unione degli Studenti, Insurgentia e Potere al Popolo.