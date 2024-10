Picariello: “Pics hanno valorizzato la città e generato nuove risorse: PD come Fantozzi col tordo fatica a deglutire concetto (Di sabato 19 ottobre 2024) Benevento: valorizzazione del monumento-simbolo con innovazione digitale e nuove opere in città, Picariello risponde alle critiche del PD Benevento, 19 ottobre 2024 – “Con i Pics sarà valorizzata l’area che ospita il monumento-simbolo della città. C’è il verde, c’è una nuova splendida pavimentazione, ci sarà, come ha sottolineato martedì il vicesindaco De Pierro, una fruizione innovativa e digitale del monumento per i turisti e il Lapidarium è un’opera originale che metterà in vetrina splendidi reperti altrimenti destinati al dimenticatoio. I Pics non hanno portato cotillons, ma tante realizzazioni. E nuovi fondi premiali dalla Regione con cui realizzeremo altre opere come il restyling di piazza Orsini. Puntomagazine.it - Picariello: “Pics hanno valorizzato la città e generato nuove risorse: PD come Fantozzi col tordo fatica a deglutire concetto Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Benevento: valorizzazione del monumento-simbolo con innovazione digitale eopere inrisponde alle critiche del PD Benevento, 19 ottobre 2024 – “Con isarà valorizzata l’area che ospita il monumento-simbolo della. C’è il verde, c’è una nuova splendida pavimentazione, ci sarà,ha sottolineato martedì il vicesindaco De Pierro, una fruizione innovativa e digitale del monumento per i turisti e il Lapidarium è un’opera originale che metterà in vetrina splendidi reperti altrimenti destinati al dimenticatoio. Inonportato cotillons, ma tante realizzazioni. E nuovi fondi premiali dalla Regione con cui realizzeremo altre opereil restyling di piazza Orsini.

