Oasport.it - Pattinaggio artistico, Levito leader dopo lo short program a Skate America. In fuga la coppia giapponese Miura/Kihara

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nella notte italiana tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre si è disputata la prima delle tre giornate di, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Allen (Texas, USA) e valevole come tappa d’apertura del Grand Prix 2024-2025 di. Evento inaugurale del massimo circuito internazionale in cui non sono presenti atleti italiani. Ilma della kermesse è cominciato con ilma corto delle coppie die della gara femminile individuale. Procedendo in ordine cronologico va sicuramente evidenziata l’ottima prestazione del binomiocomposto da Rikue Ryuichi, che ha già prenotato la vittoria finale totalizzando 77.79 punti (42.41 il punteggio tecnico, 35.38 per le componenti delma) e chiudendo locon un margine di sette lunghezze sui primi inseguitori.