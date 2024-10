Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 1-0: Kalulu fa tutto, harakiri Romagnoli

(Di sabato 19 ottobre 2024) Voti,di, match dell’Allianz Stadium valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Decide l’autorete nel finale di Gila sul cross di Cabal Laritrova la vittoria all’Allianz Stadium in campionato: tre punti sofferti contro la, con l’autogol decisivo a quattro minuti dalla fine di Gila. Vlahovic in azione (LaPresse) – CalciomercatoitIl muro della squadra di Baroni, in dieci uomini dal 20? del primo tempo per il rosso da ultimo uomo di, crolla nel finale dopo la discesa sulla sinistra di Cabal e la maldestra deviazione di Gila. La traversa ferma un generoso Vlahovic, mentreè ancora una volta perfetto davanti Di Gregorio e provoca inoltre l’espulsione di. Guendouzi lotta ma non basta, ancora una volta deludente Douglas Luiz nell’undici bianconero.