Netanyahu, 'gli alleati dell'Iran volevano uccidermi' (Di sabato 19 ottobre 2024) Benyamin Netanyahu ha condannato gli "alleati dell'Iran" che hanno "tentato" di assassinare lui e la moglie con un attacco di droni sulla sua residenza di Cesarea. "Pagheranno un prezzo elevato", ha detto il premier israeliano. "Coloro che hanno cercato di assassinare me e mia moglie oggi hanno commesso un grave errore. Ciò non impedirà a me e allo Stato di Israele di continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni", ha proseguito Netanyahu. "Dico agli Iraniani e ai loro partner dell'asse del male: chiunque danneggi i cittadini dello Stato di Israele pagherà un prezzo alto. Continueremo a eliminare i vostri terroristi, riporteremo a casa i nostri rapiti da Gaza, riporteremo i nostri residenti nel nord. Raggiungeremo tutti gli obiettivi di guerra che ci siamo prefissati", ha aggiunto. Quotidiano.net - Netanyahu, 'gli alleati dell'Iran volevano uccidermi' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Benyaminha condannato gli "" che hanno "tentato" di assassinare lui e la moglie con un attacco di droni sulla sua residenza di Cesarea. "Pagheranno un prezzo elevato", ha detto il premier israeliano. "Coloro che hanno cercato di assassinare me e mia moglie oggi hanno commesso un grave errore. Ciò non impedirà a me e allo Stato di Israele di continuare la guerra di rinascita contro i nostri nemici per garantire la nostra sicurezza per generazioni", ha proseguito. "Dico agliiani e ai loro partner'asse del male: chiunque danneggi i cittadinio Stato di Israele pagherà un prezzo alto. Continueremo a eliminare i vostri terroristi, riporteremo a casa i nostri rapiti da Gaza, riporteremo i nostri residenti nel nord. Raggiungeremo tutti gli obiettivi di guerra che ci siamo prefissati", ha aggiunto.

