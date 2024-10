.com - MotoGp, caduta per Bezzecchi durante la Sprint: “In ospedale, non ha lesioni”

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Incidente oggilaRace deld’Australia, trae Vinales, entrambi finiti a terra. “Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marcoè vittima di una bruttaalla curva 1. Trasportato al centro medico del circuito per un primo check, che ha escluso, è stato poi trasportato a Melbourne per ulteriori accertamenti. È 11esimo in classifica con 134 punti”. Lo fa sapere con una nota il suo team, Pertamina Enduro VR46.perla: “In, non ha” seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .