Moto3 GP Australia 2024 | risultati qualifiche e griglia di partenza Ortola guida

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del GP d'Australia 2024 di Moto2. Il protagonista sul circuito di Phillip Island è Ivan Ortola, che partirà in ole position davanti a Collin Veijer e Adrian Fernandez. Seconda fila per Stefano Nepa, ottimo sesto dietro a David Munoz e Sscott Ogden. Ecco di seguito le prime quattro file. Moto3, Gp Australia 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza PRIMA FILA 1. Ivan Ortola (Esp) Ktm in 1'35?872 2. Collin Veijer (Ned) Husqvarna 1'35?996 3. Adrian Fernandez (Esp) Honda 1'36?151 SECONDA FILA 4. David Munoz (Esp) Ktm 1'36?201 5. Scott Ogden (Gbr) Honda 1'36?275 6. Stefano Nepa (Ita) Ktm 1'36?360 TERZA FILA 7. Joel Kelso (Aus) Ktm 1'36?366 8. Angel Piqueras (Esp) Honda 1'36?423 9. Taiyo Furusato (Jpn) Honda 1'36?487 QUARTA FILA 10. David Alonso (Col) Cfmoto 1'36?602 11. Ryusei Yamanaka (Jpn) Ktm 1'36?630 12.

MotoGP - GP Australia 2024 : risultati qualifiche e griglia di partenza - Martin in pole - Alex Marquez (Esp) Ducati 1’29?009 9. Alex Rins (Esp) Yamaha 1’29?059 QUARTA FILA 10. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’30?336 The post MotoGP, GP Australia 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, Martin in pole appeared first on SportFace. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’27?890 3. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’28?622 8. (Sportface.it)

MotoGP Sprint Race GP Australia 2024 : risultati e ordine di arrivo - domina Jorge Martin - Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 19?280 9. Augusto Fernandez (Esp) Ktm a 21?126 10. CLASSIFICHE AGGIORNATE ORDINE DI ARRIVO 1. Enea Bastianini (Ita) Ducati a 4?368 4. Jorge Martin (Esp) Ducati in 19’13?301 2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 6?879 5. Jorge Martin ha dominato il sabato sul tracciato di Phillip Island, conquistando prima la pole position e poi aggiudicandosi senza troppi patemi la ... (Sportface.it)

