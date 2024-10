Morte di Liliana Resinovich, tutte le ipotesi sulla frattura vertebrale: dall'incidente alla colluttazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Perché il corpo di Liliana Resinovich presentava una frattura vertebrale? Le ipotesi di un ortopedico: "Potrebbe essere stata aggredita" Notizie.virgilio.it - Morte di Liliana Resinovich, tutte le ipotesi sulla frattura vertebrale: dall'incidente alla colluttazione Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Perché il corpo dipresentava una? Ledi un ortopedico: "Potrebbe essere stata aggredita"

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte Liliana Resinovich - la secondo autopsia potrebbe rivelare tutta la verità - Tale ipotesi è ulteriormente supportata dalle condizioni del suo corpo, che non mostrano segni di esposizione prolungata agli elementi naturali. Il fatto che Liliana indossasse ancora la stessa borsa con cui era stata vista l’ultima volta e che il suo contenuto gastrico fosse lo stesso del giorno della scomparsa lascia spazio all’ipotesi che la donna sia stata uccisa poco dopo la sua sparizione e ... (Thesocialpost.it)

Liliana Resinovich e i dubbi sul suicidio : perché le nuove perizie potrebbero raccontare un’altra verità - Troppi ancora i dubbi sul giallo di Liliana Resinovich: la prima ricostruzione appare poco verosimile sotto diversi aspetti, ancor più a fronte delle indiscrezioni relative alle nuove perizie disposte sul cadavere della donna di Trieste. (Fanpage.it)

Liliana Resinovich - il fratello : “È stata uccisa”. Cosa non torna - La Procura ha aperto un’indagine per capire come sia morta. Nel frattempo, il fratello di Liliana, Sergio Resinovich, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…) L'articolo Liliana Resinovich, il fratello: “È stata uccisa”. Inizialmente le indagini si sono concentrate sul marito, Sebastiano Visentin, visto che è stato scoperto ... (Tvzap.it)