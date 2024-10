Mo: Trump ha parlato con Netanyahu dopo attacco Hezbollah alla sua casa (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Benjamin Netanyahu e il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump hanno parlato oggi dopo che un drone di Hezbollah ha preso di mira l'abitazione del premier. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro al Times of Israel. Netanyahu ha parlato anche con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson. "Gli ho detto che l'America è fermamente al fianco di Israele e ho ribadito il nostro impegno costante per aiutarla a contrastare l'Iran e i suoi proxy terroristici", ha scritto Johnson su X. Liberoquotidiano.it - Mo: Trump ha parlato con Netanyahu dopo attacco Hezbollah alla sua casa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Benjamine il candidato repubblicanopresidenza Donaldhannooggiche un drone diha preso di mira l'abitazione del premier. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro al Times of Israel.haanche con il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson. "Gli ho detto che l'America è fermamente al fianco di Israele e ho ribadito il nostro impegno costante per aiutarla a contrastare l'Iran e i suoi proxy terroristici", ha scritto Johnson su X.

