Minorenne violentata a Ceglie del Campo, arrestato 22enne (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle prime ore della mattinata, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un pregiudicato 22enne, di Ceglie del Campo, per l'accusa Baritoday.it - Minorenne violentata a Ceglie del Campo, arrestato 22enne Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nelle prime ore della mattinata, la Polizia di Stato di Bari ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Bari, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un pregiudicato, didel, per l'accusa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Minorenne violentata a Ceglie del Campo, arrestato 22enne - L'episodio risale alla sera del 6 luglio 2023: la vittima, all'epoca 16enne, avrebbe subito l'abuso in un casolare abbandonato nel quartiere di Bari ... (baritoday.it)

In arrivo a Bari i 12 migranti partiti dall'Albania. Salvini: "Non devono entrare cani e porci" - Verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese i 12 migranti partiti a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin in Albania provenienti ... (msn.com)

Albania, i dodici migranti in viaggio per l’Italia: ma i trasferimenti nei centri non si fermeranno - Le prime dodici persone migranti portate in Albania sono già dirette verso l'Italia, a Bari, dopo la decisione dei giudici di Roma di non convalidare ... (fanpage.it)