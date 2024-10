Migranti: Antoniozzi, 'giudice Albano doveva astenersi' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Alla luce delle dichiarazioni rese mesi fa e pubblicate dai giornali, il giudice Albano, che ha deciso sul decreto Albania, avrebbe dovuto astenersi. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. "La dottoressa Albano -ricorda- aveva pubblicato un articolo mesi fa nel quale esprimeva il suo punto di vista sull'accordo con l'Albania. Sarebbe stato incomprensibile che avesse espresso una sentenza difforme da quel giudizio per cui il senso di responsabilità indicava l'astensione. Oppure indicherebbe che i giudici, che devono anche apparire oltre che essere terzi, debbano parlare solo con gli atti". "È evidente un pregiudizio che imponeva un'astensione e non, com'è accaduto, la riproposizione nella sentenza di ciò che era un'opinione ampiamente espressa dalla dottoressa Albano e che ferisce il principio di terzietà . Liberoquotidiano.it - Migranti: Antoniozzi, 'giudice Albano doveva astenersi' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Alla luce delle dichiarazioni rese mesi fa e pubblicate dai giornali, il, che ha deciso sul decreto Albania, avrebbe dovuto. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo. "La dottoressa-ricorda- aveva pubblicato un articolo mesi fa nel quale esprimeva il suo punto di vista sull'accordo con l'Albania. Sarebbe stato incomprensibile che avesse espresso una sentenza difforme da quel giudizio per cui il senso di responsabilità indicava l'astensione. Oppure indicherebbe che i giudici, che devono anche apparire oltre che essere terzi, debbano parlare solo con gli atti". "È evidente un pregiudizio che imponeva un'astensione e non, com'è accaduto, la riproposizione nella sentenza di ciò che era un'opinione ampiamente espressa dalla dottoressae che ferisce il principio di terzietà .

